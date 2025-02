Gasperini: “La partita si è messa bene, nel secondo tempo abbiamo cercato di evitare infortuni”

L'allenatore dell'Atalanta: "Per la prima volta dopo settimane oggi non si è fatto male nessuno"

Gian Piero Gasperini commenta a Dazn la vittoria dell'Atalanta a Verona per 5-0. "La partita si è messa bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto giocare altri giocatori e cercato di evitare qualche infortunio ulteriore. Oggi, per la prima volta dopo settimane, non si è fatto male nessuno. Questa è la cosa più importante per noi. Queste sono partite che ci piace giocare perchè ci danno una carica e un'elettricità importante".