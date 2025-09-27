hellas1903 news Gasperini: “Partita pericolosa con il Verona”

Il tecnico della Roma: "Servono spinta ed energia, sennò rischi di perdere"
Redazione Hellas1903

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato in vista della gara con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Dobbiamo consolidare alcune certezze e, piano piano, portarne altro come l’inserimento dei difensori che può essere importante. Partite come quelle di domani sono pericolose, se sei sterile e non hai spinta o energia, se non hai forza e non riesce a creare pericoli corri il rischio di perderle. Sono squadre che calciano molto bene e possono diventare pericolose, però arriviamo da una vittoria al derby, da un bell’esordio in Europa League e dobbiamo giocare su altri ritmi rispetto alla partita  con il Torino”.

