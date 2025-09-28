Gian Piero Gasperini interviene in conferenza stampa per l'analisi della vittoria sul Verona.
hellas1903 news Gasperini: “Verona con più spirito di noi, abbiamo sofferto la stanchezza”
gazzanet
Gasperini: “Verona con più spirito di noi, abbiamo sofferto la stanchezza”
L'allenatore della Roma: "Vittoria importante"
"Abbiamo pagato un po' la fatica e ci dobbiamo riflettere -spiega l'allenatore della Roma - c'era qualcuno in difficoltà dal punto di vista del recupero: il Verona aveva spesso più spirito di noi. Ma questo non leva l'importanza di aver fatto un risultato così. Svilar è stato decisivo in due occasioni.
C'era della fatica, quindi spesso arrivavamo per secondi sulla palla. Abbiamo sofferto in difesa, con poca capacità di recuperare la palla sebbene in possesso siamo stati sempre pericolosi.
Il Verona arrivava prima sul pallone? Non ci arrivavamo, arrivavano prima loro. Questo è un problema quando giochi in casa, se vuoi prendere la palla ci devi arrivare".
© RIPRODUZIONE RISERVATA