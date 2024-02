Gazzetta: “Folorunsho, che gol: è il più bello della giornata”

Il quotidiano: "Tiro rombante, botta di sinistro fosforescente per la rete del Verona"

Sebastiano Vernazza, giornalista del quotidiano, commenta: "È stata una giornata ricca di reti belle, ma il gran premio del gol più rombante, dedicato a Gigi Riva, lo vince Michael Folorunsho del Verona, in prestito dal Napoli. Il 25enne trequartista, italiano di origini nigeriane, ha segnato alla Juve con un mancino al volo dal limite, un tiro ad altissima difficoltà. Coordinazione perfetta per una botta imprendibile, quasi all’incrocio. Un sinistro abbagliante, anzi fosforescente per giocare un po’ con il cognome del ragazzo, convocabile dall’Italia".