Sean Sogliano è stato contattato dalla Roma per l'incarico di direttore sportivo.

Lo conferma "La Gazzetta dello Sport". Sogliano sta ancora valutando l'offerta di rinnovo triennale, fino al 30 giugno 2029, presentata dal Verona.

Per la Roma, è in corsa con Tony D'Amico, ds dell'Hellas dal 2018 al 2022, prima di andare all'Atalanta.

Scrive Andrea Pugliese sul sito del quotidiano: "D’Amico è in uscita dall’Atalanta, lo ha di fatto ufficializzato qualche giorno fa Luca Percassi, ma su di lui c’è anche forte il Milan, che sta cercando un uomo da mettere al posto di Igli Tare per il nuovo corso. Sogliano, invece, è appena retrocesso con il Verona ed è stato contattato dalla Roma nei giorni scorsi. L’offerta la ritiene ovviamente allettante, non solo perché gli permetterebbe di restare in Serie A. Anche lui, tra l’altro, conosce già Gasperini per averci lavorato negli ultimi sei medi della sua avventura al Genoa, dal dicembre 2015 al giugno 2016. Allo stato attuale sono loro due i nomi in pole position per il ruolo di direttore sportivo della Roma".