Genoa, la probabile formazione col Verona

Ballardini conferma i soliti 11. Criscito resta l’unico dubbio

Dopo il buon pareggio contro il Torino finito 0-0, Ballardini dovrà sciogliere solo due dubbi per la formazione che scenderà in campo oggi contro i gialloblù.

In difesa si cerca di recuperare il capitano Criscito, pronto a sostituirlo Masiello. In attacco ballottaggio aperto sul compagno di reparto di Mattia Destro (completamente ritrovato con Ballardini). Shomurodov in vantaggio su Pandev e Scamacca. Ritorna in cabina di regia l’ex Lazio Badelj.