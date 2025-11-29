Queste le formazioni ufficiali di Genoa e Verona:
Genoa-Verona, le formazioni ufficiali. Mosquera al posto di Orban
In difesa torna titolare Valentini
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha
A disposizione: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Erlykke, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Carboni, Otoa, Fini, Masini, Venturino
Allenatore: Daniele De Rossi
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera
A disposizione: Perilli, Castagnini, Oyegoke, Frese, Yellu, Sarr, Orban, Slotsager, Harroui, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Ajayi, Al-Musrati
Allenatore: Paolo Zanetti
Arbitro: Michael Fabbri (Sez. AIA di Ravenna)
