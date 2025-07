Ghilardi, a Roma si parla di telenovela, ma la trattativa è ok

C'è stato uno stallo nella trattativa, ora in via di conclusione

Si sprecano i commenti sui social degli impazienti tifosi romanisti sulla trattativa, lunga, per l'acquisto del club giallorosso di Daniele Ghilardi, atteso da Gasperini per la sua nuova difesa. Si parla di telenovela, molti i commenti coloriti per il prolungarsi della vicenda.