Ghilardi, c’è il Bologna

Per il club rossoblù il difensore è una prima scelta se dovessero partire uno tra Lucumì o Beukema

Il Bologna ha messo gli occhi su Daniele Ghilardi. Il difensore del Verona piace ai felsinei ed è, riporta Sky, è uno dei primi nomi per la difesa, considerando il possibile addio di uno tra Lucumì e Beukema. Il centrale è sicuramente un uomo mercato dell'Hellas e non mancano le squadre interessata. Per ora è il Bologna che potrebbe fare il primo passo.