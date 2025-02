Ghilardi: “Dobbiamo cancellare questa partita”

Daniele Ghilardi commenta a Dazn la sconfitta con l'Atalanta. "L'approccio non è stato per niente sbagliato - dice il difensore del Verona - poi dopo il primo gol abbiamo subito diverse azioni troppo ravvicinate e chiuso il primo tempo con un risultato per me non giusto. Purtroppo è andata così.