Ghilardi in campo con l’Under 21 nella vittoria sulla Romania

Ottima gara di Daniele Ghilardi ieri sera con la Nazionale Under 21 che ha superato la Romania per 1-0. Il difensore del Verona ha giocato l'intera partita. In panchina Diego Coppola, fresco della prima presenza con la Nazionale maggiore.

Gli Europei Under 21 2025, che si giocano in Slovacchia, sono iniziati. Nel gruppo A, in cui è inserita l'Italia, primi tre punti per la Spagna che batte, non senza difficoltà, la Slovacchia. Gli azzurrini raggiungono le Furie Rosse grazie al successo sulla Romania.