Ghilardi-Roma, ancora non c’è l’accordo

Continuano i contatti tra Roma e Verona per trovare un accordo per Daniele Ghilardi , che a oggi ancora non c’è. A riportarlo è Sky.

Ieri Ghilardi si è allenato con Suslov e Mosquera, e non è stato convocato per l’amichevole contro il Rovereto. L'ultima offerta della Roma non è stata ritenuta sufficiente dall'Hellas che è disposta a privarsi del suo difensore ma con un'offerta migliore, come riportato dalle parole dell'allenatore Zanetti.