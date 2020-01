Gialloblù sui social, tutte le reazioni dopo la vittoria di Ferrara

Tante le immagini condivise sui social dai giocatori gialloblù, che hanno voluto festeggiare la bella vittoria di domenica a Ferrara contro la Spal.

Partiamo da Giampaolo Pazzini, tornato protagonista da titolare dopo diverso tempo: “Non potevo desiderare un inizio 2020 più bello di così… Vincere e segnare! È stata una vittoria importante per me e per tutta la squadra, dire che sono felice è poco… È stata una domenica PAZZESCA!”.

L’altro marcatore, Mariusz Stepinski, ha pubblicato uno scatto con scritto: “Continuiamo cosi! Tornano a Verona punti importanti”.

A questi si è aggiunto anche il regista Miguel Veloso: “Vittoria importante per iniziare l’anno con il giusto spirito e continuare a crescere! Grandi ragazzi!”.

Non potevano mancare poi i due trequartisti. “Un 2020 iniziato con il piede giusto! Nuovo anno, stesso obiettivo!” è stato il messaggio di Valerio Verre. Sulla stessa linea anche Mattia Zaccagni: “Non potevamo iniziare l’anno in modo migliore, 3 punti fondamentali! Avanti gialloblù”.

Diversi altri della squadra hanno condiviso delle istantanee del match. Tra questi ecco Faraoni: “Non immaginavo un modo migliore per iniziare l’anno. Anzi, il decennio! Un grande gruppo per un grande inizio 2020”. C’è anche Kumbulla: “Questo è lo spirito giusto per cominciare un 2020 alla grande. Dai Verona”. Infine Pessina scrive: “Great Comeback! Questa squadra non molla mai!”.