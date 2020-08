Giampaolo preme: vuole Borini al Torino

Fabio Borini è sempre distante dal Verona.

Non c’è accordo per il rinnovo con l’Hellas, sebbene il club gialloblù abbia offerto all’attaccante un contratto triennale.

Spinge molto per il suo cambio di casacca il nuovo allenatore del Torino, Marco Giampaolo. Giampaolo vuole che Borini passi in granata. L’ha già avuto con sé al Milan, ma in rossonero non l’ha utilizzato molto.

Ora il tecnico è tra i principali sostenitori dell’operazione che porterebbe Borini al Toro con un’intesa sempre per tre anni e un ingaggio che toccherebbe gli 1.5 milioni di euro a stagione.