Mauro Gibellini, ex giocatore e direttore sportivo dell'Hellas, ha parlato della situazione gialloblù e delle scelte di Sean Sogliano, intervistato dal "Corriere di Verona".
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Gibellini: “Sogliano resterà al Verona? Da capire i programmi di Presidio”
Ha detto: “La riflessione è complicata perché si viene da una stagione in cui i risultati sono stati disastrosi, con la squadra che è ormai prossima a retrocedere. Non è mai facile proseguire dopo annate così, ma occorre ragionare in maniera lucida. Partendo da quelli che sono i piani dei vertici, che precedono qualsiasi nome o incarico. Quando le cose vanno così male le responsabilità sono diffuse, coinvolgono tutti. Al tempo stesso, metto in evidenza il grande lavoro che Sogliano ha sempre fatto all’Hellas, che è chiarito dagli obiettivi che ha raggiunto. Poi, capita di incappare in una stagione storta, in cui ogni cosa prende il verso sbagliato. Ed è il caso di questo Verona”.
Poi: “L’importante è che i piani siano definiti e precisi, che ci sia una volontà di ripartire per condurre l’Hellas ad essere competitivo in un campionato durissimo come quello di Serie B, dove, più che probabilmente, giocherà. Sean Sogliano è una garanzia per le sue capacità. Resta da capire se quello che gli verrà proposto da Presidio coinciderà con le sue intenzioni. Di lì, presumo, la sua decisione”.
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