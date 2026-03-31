Gibellini: “Sogliano resterà al Verona? Da capire i programmi di Presidio”

Ha detto: “La riflessione è complicata perché si viene da una stagione in cui i risultati sono stati disastrosi, con la squadra che è ormai prossima a retrocedere. Non è mai facile proseguire dopo annate così, ma occorre ragionare in maniera lucida. Partendo da quelli che sono i piani dei vertici, che precedono qualsiasi nome o incarico. Quando le cose vanno così male le responsabilità sono diffuse, coinvolgono tutti. Al tempo stesso, metto in evidenza il grande lavoro che Sogliano ha sempre fatto all’Hellas, che è chiarito dagli obiettivi che ha raggiunto. Poi, capita di incappare in una stagione storta, in cui ogni cosa prende il verso sbagliato. Ed è il caso di questo Verona”.