Gibellini: “Verona, cessioni necessarie. Ora un’impresa, ma l’Hellas può farcela”

Ha detto: "La priorità del club era mettere in sicurezza i conti. Sono andati via giocatori di notevole importanza, ma non si poteva fare diversamente. I sacrifici sono stati necessari. Duole dirlo, ma piuttosto di trovarsi davanti a guai peggiori sul piano economico si devono accettare a prescindere dalla competitività sportiva. Cosa che non significa che l’Hellas sia destinato a retrocedere. Per salvarsi, questo sì, occorre essere straordinari, fare un’impresa grandissima".