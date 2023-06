Gioia Verona, c’è la salvezza! Ngonge e Montipò trascinano l’Hellas. 3-1 allo Spezia

Doppietta nel primo tempo del belga dopo il gol di Faraoni, il portiere para tutto. L'Hellas può finalmente festeggiare

Andrea Spiazzi Direttore

Il Verona è salvo! Lo spareggio salvezza al Mapei Stadium va ai gialloblù che non sbagliano l'ultimo appuntamento, superando l'avversario nel gioco e nella grinta (nel primo tempo) e trovando in Cyril Ngonge e Lorenzo Montipò gli eroi della serata. Il primo abbatte lo Spezia nel primo tempo con una doppietta fulminante dopo il vantaggio di Faraoni e il pareggio di Ampadu. Poi il portiere al 70' para un rigore a Nzola che poteva riaprire la partita vista l'espulsione di Faraoni che salva con la mano su pallonetto di Shomurodov. Il portiere si esalta poi nel finale con almeno tre parate decisive.

Si corona così una rincorsa che ha del prodigioso pensando a quanto accaduto prima del 5 gennaio, con la squadra capace di racimolare la miseria di 5 punti. Ma il tempo è stato galantuomo e grazie alla cura di Marco Zaffaroni i gialloblù hanno ingranato le marce giuste. Approfittando del crollo dello Spezia nel girone di ritorno, hanno saputo raggiungerlo fino alla sfida finale, vinta con merito. Lo scontro tra i "poveri" della stagione ha visto prevalere nettamente il Verona, la cui proprietà dovrà ora far ammenda dei propri errori, tantissimi, commessi fin dal giugno scorso, e segnarsi immediatamente cosa non fare la prossima stagione per non finire ben peggio. Perseverare sarebbe diabolico.

FORMAZIONI DI PARTENZA

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolau; Ferrer, Bourabia, Esposito, Zurkowski, Reca; Nzola, Shomurodov

A disposizione: Zoet, Marchetti, Zovko, Ekdal, Verde, Krollis, Kovalenko, Agudelo, Cipot

Allenatore: Leonardo Semplici

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Sulemana, Depaoli; Ngonge, Lazovic; Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Veloso, Verdi, Hrustic, Lasagna, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Kallon, Cabal, Gaich, Coppola

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Daniele Orsato (Sez. AIA di Schio). Bocchetti è squalificato, in panchina c'è solo Zaffaroni

PRIMO TEMPO, FARAONI E NGONGE PROTAGONISTI, VERONA A TUTTA

FARAONI! VERONA IN VANTAGGIO

Il Verona passa subito in vantaggio dopo. Al 5' minuto è Lazovic a tagliare la difesa a sinistra, entrare in area e scaricare all'indietro. Faraoni arriva in corsa e poco dentro l'area calcia superando il portiere. Ampadu è sulla linea, ma invece di respingere si calcia in porta la palla. Il gol è di Faraoni perché sarebbe comunque entrata.

Lo Spezia accusa il colpo e Faraoni poco dopo colpisce di testa, Dragowski blocca.

Reca prova col sinistra dal limite sfiorando il palo, lo Spezia prova a reagire ma è sempre il Verona ad attaccare. Dawidowicz di testa manda fuori al 13'.

Hien abbatte Nzola, giallo per lo svedese al 14'. Il fallo costerà l'1-1 sugli sviluppi della punizione.

PAREGGIO SPEZIA. Al 15' i liguri trovano l'1-1. Ampadu, solo al limite, riceve palla e spara un bolide deviato prima da Dawidowicz, poi da Magnani prima di finire a sbattere sotto la traversa ed entrare in porta.

L'Hellas si getta di nuovo in avanti, lo Spezia risponde e la gara va in equilibrio.

NGONGE!! 2-1!

Un gran tiro dal limite di Ngonge riporta il Verona in vantaggio al 26'. Sulemana è bravissimo a lottare su un pallone a sinistra e a metterlo dentro per il belga che scambia con Djuric prima di trafiggere Dragowski. Altra esplosione di gioia dalla curva gialloblù al Mapei.

Dawidowicz al 31' va in gioco pericoloso su Zurkovski e viene ammonito. È il terzo del Verona. Partono vari traversoni in area gialloblù, Faraoni mura Wisniewski. Ngonge gioca bene aiutando a difendere a centrocampo

ANCORA NGONGE!! 3-1!!

Eccezionale Ngonge che parte al 38' sulla sinistra e punta Ampadu trovando lo spazio per calciare. C'è una deviazione del difensore con la palla che supera Dragowski sul primo palo. Grande doppietta per l'attaccante, il Verona allunga e inizia a vedere il traguardo.

SECONDO TEMPO, UN GRANDISSIMO MONTIPÒ TIENE A DISTANZA LO SPEZIA

Zurkowski sfiora il gol al 50', è Montipò a salvare sulla zampata del polacco con un gran tuffo sul palo alla sua destra. Ngonge risponde con un tiro rimpallato.

CAMBI. Il primo cambio è dello Spezia. Semplici manda dentro Verde per Wisniewski al 54'. Magnani spazza su cross di Verde dopo un contropiede pericoloso. Verdi e Cabal sostituiscono Lazovic e Dawidowicz al 59'.

Lo Spezia ci prova con ogni forza, i tanti assenti non consentono a Semplici grandi cambi. I tifosi spezzini lanciano oggetti in direzione di Montipò, Orsato ferma il gioco.

FOLLIA DI FARAONI, ESPULSIONE E RIGORE. MA NZOLA SBAGLIA!

Davide Faraoni commette una follia salvando di mano il gol in pallonetto di Shomurodov dopo un errore di lettura di Hien. Orsato lo espelle, sul dischetto va Nzola che calcia angolato ma debolmente. Il tuffo di Montipò sulla sua sinistra è eccezionale e decisivo per le sorti dello spareggio.

Gaich e Terracciano entrano per Djuric e Ngonge al 75'. Verdi scatta, Esposito lo butta giù e prende il giallo al 77'. Lo Spezia pur in 11 contro 10 è stremato e cerca dei traversoni senza fortuna. Il Verona però gtraballa non poco dietro.

MONTIPÒ SALVA TUTTO E LA FASTA PUÒ INIZIARE. All'81' Shomurodov calcia forte, Montipò si distende e para, poi chiude anche su Bourabia. Ampadu va su un cross un minuto dopo, il portiere si esalta ancora tuffandosi nello stesso angolo del rigore di Nzola. Eccezionale il numero 1 gialloblù.

Nzola fa tremare ancora la difesa del Verona, che però si salva. Coppola sostituisce Magnani all'85'. Sulemana ferma Bourabia sul fondo.

Montipò para ancora di piede su Verde, poi anticipa Nzola. Serve un monumento. Al secondo di recupero su sette Ampadu centra l'incrocio dei pali.

L'Hellas Verona 2022/2023 si salva, esplode la festa sotto la curva dopo un campionato di enorme sofferenza.