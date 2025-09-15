Giovane: “Noi poco precisi, ma sono contento della squadra”

Giovane do Nascimento, ai microfoni di Dazn che lo ha premiato come migliore in campo, dopo il pareggio a reti bianche contro la Cremonese, dice: "È un campionato difficile, ancora di più per me che in Brasile ho finito per restare otto mesi senza giocare una partita ufficiale. Voglio però ringraziare Verona e i miei compagni di squadra. Alla fine non siamo stati convincenti nelle opportunità da gol, ma continuiamo a lavorare. Questa settimana c'è una partita molto difficile contro la Juventus, ringrazio l'appoggio di tutti e speriamo di fare una bella partita.
Come procede l'ambientamento? Parlo ancora poco l'italiano, ho studiato per due o tre settimane, capisco tutto bene, ma poco a poco, piano piano parlo l'italiano e sono molto contento della squadra, della stagione che abbiamo davanti".
