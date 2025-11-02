Giovane Santana Do Nascimento, autore del momentaneo 1-1 del Verona contro l'Inter, alla sua prima rete in campionato, ha parlato a Dazn.
hellas1903 news Giovane: “Ringrazio Dio per il primo gol, dispiace per aver perso”
gazzanet
L'attaccante brasiliano: "Chivu mi ha fatto i complimenti per la grande partita e lo ringrazio"
"Sono molto contento e ringrazio Dio per il primo gol - ha detto Giovane - ma dispiace per aver perso la partita. Zanetti mi dice sempre di calciare anche con il destro e non solo con il sinistro e oggi è successo. Chivu? Mi ha fatto i complimenti per la grande partita e lo ringrazio, sono arrivato in Italia da quattro mesi, in Brasile non ho giocato per 8 mesi. Qui la pressione è più alta"
