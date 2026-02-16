Venduto al Napoli nello scorso gennaio per 20 milioni, che arriveranno tutti al raggiungimento dei bonus, Giovane si è ritagliato uno spazio importante nella squadra campana, grazie anche alla carenza in attacco per i vari infortuni.
Giovane uomo assist col Napoli, Conte: "Ragazzo senza spocchia"
Giovane uomo assist col Napoli, Conte: “Ragazzo senza spocchia”
L'ex Verona protagonista nel gol del pareggio
Ieri l'ex Verona è stato protagonista nell'azione del 2-2 con la Roma, fornendo l'assist ad Alisson, altro nuovo innesto per la squadra di Conte.
"Sia Alisson Santos che Giovane - ha detto l'allenatore del Napoli - sono 2 giovani che il club ha preso durante il mercato, sono con noi da neanche 2 settimane, c’è bisogno di adattarsi e capire le dinamiche di gioco, Alisson ti punta di più e ti salta, Giovane è più attaccante punta. Sono due ragazzi senza spocchia e presunzione e accettano anche il fatto che bisogna capire le dinamiche".
