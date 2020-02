Giovanili Hellas, i risultati

Fine settimana ricco di gol e di emozioni, quello che ha contraddistinto gli impegni del Settore Giovanile gialloblù. La Primaveraè tornata al successo in maniera convincente, superando il Parma per 3-0 grazie ad una prestazione solida ed efficace. Non altrettanto bene l’Under 17, cui non è bastato il gol di Bernardi per evitare il 2-1 inflitto dall’Udinese.

Alti e bassi, invece, tra Hellas e Bologna nella doppia sfida che ha interessato le formazioni Under 16 e Under 15: non sono risultate sufficienti le doppiette di Cazzadori e Dentale per i primi, battuti dal Bologna 5-4, mentre per i secondi è arrivato un rilevante 5-1 firmato D’Agostino (doppietta), Gasparato, Valenti e Formichetti.

Trasferta a Venezia per gli Under 14 di mister Alessandro Viviani, vittoriosi nel match contro i lagunari col risultato finale di 3-1: per i gialloblù sono andati in gol Caneva, Izu e Richi. Medesimo risultato per gli Under 13, autori di una prestazione più che positiva che ha portato al 3-1 contro il Cittadella.

fonte: hellasverona.it