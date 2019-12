Giovanili Verona, il programma del fine settimana

Ultimo fine settimana di impegni, in questo 2019, per il Settore Giovanile gialloblù, che in settimana ha avuto modo di riunirsi per le tradizionali cene di Natale del Club. Primavera a parte, a riposo dopo il meritato successo in Coppa Italia contro il Cagliari, le altre categorie sono pronte all’ultima chiamata prima delle feste. L’Under 17 sarà impegnata nella 33^ edizione del torneo Mastella, mentre gli Under 16 e gli Under 15 giocheranno in amichevole rispettivamente contro Virtus Vecomp e Arzignano Valchiampo.

Attenzione quindi all’Under 14, l’unica che in questo fine settimana sarà impegnata in campionato. Domenica, infatti, c’è da affrontare il Padova nel match delle ore 11. Stesso avversario per l’Under 13 e per gli Esordienti 2008: entrambe le squadre sono proiettate alle amichevoli con i pari età della Scaligera. Per gli Esordienti 2009 e i Pucini 2010 l’avversario sarà invece l’Arco, sempre in amichevole: friendly match anche per i più piccoli Pulcini, vale a dire i 2011, che domani, sabato 21 dicembre, si misureranno con la Scaligera.

fonte: hellasverona.it