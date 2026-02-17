Due giornate di squalifica per Gift Orban.
Giudice sportivo, due giornate di squalifica per Orban
L'attaccante del Verona salterà le partite con Sassuolo e Napoli
Questa la decisione del giudice sportivo dopo l'espulsione dell'attaccante del Verona nella gara con il Parma.
Il provvedimento è stato preso, si legge nel comunicato perché Orban ha rivolto un'espressione ingiuriosa all'arbitro, Pairetto di Nichelino.
Orban sarà out, dunque, nelle gare con Sassuolo e Napoli.
