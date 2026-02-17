hellas1903 news Giudice sportivo, due giornate di squalifica per Orban

gazzanet

Giudice sportivo, due giornate di squalifica per Orban

Giudice sportivo, due giornate di squalifica per Orban - immagine 1
L'attaccante del Verona salterà le partite con Sassuolo e Napoli
Redazione Hellas1903

Due giornate di squalifica per Gift Orban.

Questa la decisione del giudice sportivo dopo l'espulsione dell'attaccante del Verona nella gara con il Parma.

Il provvedimento è stato preso, si legge nel comunicato perché Orban ha rivolto un'espressione ingiuriosa all'arbitro, Pairetto di Nichelino.

Orban sarà out, dunque, nelle gare con Sassuolo e Napoli.

 

Leggi anche
Ultime 10 giornate, solo 3 punti per il Verona, 4 per la Cremonese, poi il Pisa
Verona, mini abbonamento per il finale di stagione al Bentegodi

© RIPRODUZIONE RISERVATA