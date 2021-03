Giudice sportivo, Juric squalificato, con l’Atalanta non sarà in panchina

Al posto del tecnico, cui è stata comminata anche un'ammenda di 10mila euro, il suo vice, Paro

Non sarà quindi in panchina per la partita con l'Atalanta, domenica al Bentegodi. Con i nerazzurri, Juric, fu assente, sempre per squalifica, anche a luglio scorso, e sempre in casa. In quell'occasione, l'Hellas pareggiò per 1-1, rispondendo con Matteo Pessina al gol di Duvan Zapata.