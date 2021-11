I due gialloblù salteranno l'incontro con l'Empoli

Il Giudice Sportivo ha fermato per una giornta Daniel Bessa e Nikola Kalinic , i due gialloblù espulsi per doppia amonizione nelle fasi finali di Napoli-Hellas Verona.

I due giocatori non potranno essere arruolabili per il match contro l'Empoli, in programma lunedì 22 novembre al "Bentegodi".