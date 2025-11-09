Gol fatti, il Verona è ultimo in Serie A

Sesta partita su undici disputate senza gol fatti per il Verona, quella chiusa sullo 0-0 con il Lecce.
I gialloblù hanno segnato 6 reti, le stesse del Genoa, oggi in campo con la Fiorentina
L'Hellas resta fermo a quota 6 reti all'attivo, un dato che colloca i gialloblù all'ultimo posto della Serie A, alla pari con il Genoa, oggi in campo con la Fiorentina.
Il Parma era a 5, ieri sera ha pareggiato con il Milan, rimontando dallo 0-2 al 2-2, raggiungendo la Fiorentina a 7.
