Gol Verona, caccia al record di sempre

Nel 1950-51 i gialloblù segnarono 69 reti. Ora sono a 55 con otto partite da giocare

Il Verona può puntare al record di gol di sempre in un campionato.

Il vertice di tutti i tempi per i gialloblù è rappresentato dalle 69 marcature realizzate in Serie B nel 1950-51. Ne servono altre 15 per superarlo.