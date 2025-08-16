hellas1903 news Grave infortunio per Suslov: crociato rotto

IL GINOCCHIO DELLO SLOVACCO CEDE IN ALLENAMENTO

Lo slovacco sarà operato, ci vorranno mesi per il recupero
Redazione Hellas1903

Pessima notizia in casa Verona dove Suslov ha subito un grave infortunio. Questo il comunicato dell'Hellas: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, al termine dell’allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto.

I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico. Il Club abbraccia forte Tomas e gli augura un grande in bocca al lupo. Ti aspettiamo in campo Tomas!"

