Grave infortunio per Suslov: crociato rotto

Lo slovacco sarà operato, ci vorranno mesi per il recupero

Pessima notizia in casa Verona dove Suslov ha subito un grave infortunio. Questo il comunicato dell'Hellas: "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Tomas Suslov, al termine dell’allenamento di ieri, ha subito un trauma distorsivo con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il centrocampista sarà operato al più presto.