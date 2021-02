Gresele, il Verona: “Forza Andrea, ti vogliamo bene”

I messaggi del club per il ragazzo della Primavera in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento

"Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene.

Il Verona ha pubblicato via social questo messaggio per Andrea Gresele, giocatore gialloblù, ragazzo della Primavera dell'Hellas, in terapia intensiva all'ospedale di Borgo Trento dopo essere rimasto folgorato dai fili di un treno sul cui tetto era salito, alla stazione di Porta Vescovo, nella notte tra sabato e domenica.