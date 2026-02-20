Grosso: “Bravi a soffrire e a colpire il Verona con gli attaccanti, ci godiamo il momento”

Questo è un livello altissimo considerando da dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità con ragazzi: siamo un mix che deve amalgamarsi bene, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri abbiamo raccolto quanto seminato. Non era scontato, anzi era molto difficile e ce lo godiamo. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti. La partita stasera era difficile perché loro ci aggredivano e poi cercavano la profondità, nella prima parte abbiamo faticato poi per la grande disponibilità dei giocatori offensivi abbiamo trovato le distanze giuste e siamo stati bravi a punirli portando a casa una partita molto difficile e bella".