Grosso: "Bravi a soffrire e a colpire il Verona con gli attaccanti, ci godiamo il momento"

L'allenatore del Sassuolo: "Portata a casa una partita molto difficile e bella"
Fabio Grosso analizza la vittoria del suo Sassuolo contro il Verona a Dazn.

"Sono contento - dice Grosso - la partita di oggi nascondeva tantissime difficoltà ma siamo stati bravi a soffrire pizzicando gli avversari nei momento decisivi grazie al lavoro dei nostri attaccanti.

Questo è un livello altissimo considerando da dove arriviamo noi, poi abbiamo belle qualità con ragazzi: siamo un mix che deve amalgamarsi bene, in alcuni momenti abbiamo sofferto, in altri abbiamo raccolto quanto seminato. Non era scontato, anzi era molto difficile e ce lo godiamo. Continueremo a lavorare per farci trovare pronti. La partita stasera era difficile perché loro ci aggredivano e poi cercavano la profondità, nella prima parte abbiamo faticato poi per la grande disponibilità dei giocatori offensivi abbiamo trovato le distanze giuste e siamo stati bravi a punirli portando a casa una partita molto difficile e bella".

