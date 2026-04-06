Dopo lo scontro nel finale di partita tra Verona e Fiorentina e l'espulsione di entrambi i giocatori, Albert Gudmundsson, attaccante dei viola, ha stuzzicato Tomas Suslov via Instagram.
hellas1903 news Gudmundsson a Suslov: “La maglia? Più facile allo Store”
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Gudmundsson a Suslov: “La maglia? Più facile allo Store”
L'attaccante della Fiorentina stuzzica il giocatore dell'Hellas dopo la doppia espulsione al Bentegodi
L'islandese ha pubblicato un'immagine in cui lo slovacco dell'Hellas lo strattona, tenendogli la maglia, nel corso del bisticcio in area che ha portato dal doppio cartellino rosso.
Gudmundsson ha commentato "Easier here", ossia "Più facile qui", linkando poi il Fiorentina Store, il negozio ufficiale del club, per dire che Suslov la sua maglia l'avrebbe potuta prendere nello shop viola.
La tensione che ha segnato il finale della partita di sabato al Bentegodi non si è stoppata, evidentemente, a gara chiusa.
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