Gunter: “Grande vittoria. E ora pensiamo all’Inter”

Il difensore gialloblù: "Orgoglioso per non aver preso gol. Non ci vogliamo fermare"

Redazione Hellas1903

Koray Gunter ha parlato dopo la partita vinta dal Verona col Genoa.

Queste le sue dichiarazioni al canale web del club gialloblù: "Volevamo fortemente questi tre punti contro un avversario che, da quando è arrivato il nuovo allenatore, ha raccolto otto risultati utili consecutivi. Sapevamo ci sarebbe stato da lottare e ci siamo preparati. Oggi abbiamo giocato molto bene, adattandoci al gioco degli avversari, e non era affatto facile".

Partita sontuosa la tua, e clean sheet importante… "Sono contento soprattutto per quest’ultimo, vorrei fosse così ogni partita. Noi giochiamo in maniera molto offensiva, quindi questo non è mai facile, ma sono orgoglioso dei miei compagni, oggi ci abbiamo messo il cuore”.

Parlando di difensori, oggi ha debuttato in gialloblù Frabotta… “Sono contentissimo per lui, si è meritato questa serata e penso aiuterà ancora molto il gruppo”.

Sei al terzo anno qui, un bel periodo per la tua carriera, e stai per diventare papà… ”Questa è la più bella cosa che mi potesse capitare. Parlando del campo invece, posso dire che la mia carriera è cambiata molto in gialloblù. Sono veramente contento qui, e ringrazio chiunque abbia creduto in me, dal Club al gruppo, passando per gli allenatori e sino ai nostri tifosi. Spero questa stagione finisca ancora meglio delle altre, non abbiamo intenzione di fermarci”.

La prossima gara contro l’Inter vedrà di fronte due dei due migliori attacchi del campionato… ”Sarà una bella sfida per noi, contro avversari di grande qualità e che lottano per lo Scudetto. Noi possiamo metterli però in difficoltà, lavoreremo duro questa settimana per farlo”.

