Koray Gunter ha scritto un messaggio via Instagram per esprimere il proprio stato d’animo dopo essere risultato positivo al tampone per il Covid 19.

Queste le parole del difensore gialloblù: “Peccato, perché ero concentrato sul mio Hellas Verona e sul campionato, ma voglio tranquillizzare tutti: sto bene, sono sereno e sono anche sicuro che guarirò in fretta e tornerò più forte di prima. A presto“.