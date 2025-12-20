Harroui sì o no? Il Verona lo deve recuperare

Finora, però, il suo impatto è stato ridotto. Nelle due partite disputate da titolare, con la Lazio e il Lecce , il rendimento di Harroui non è stato convincente.

A gennaio scatta il mercato invernale, è difficile pensare che Harroui lasci l'Hellas per trovare spazio e condizione in un'altra squadra, ma ogni ipotesi è sul tavolo, ferma restando la grande fiducia che in lui hanno Paolo Zanetti e il club.