Harroui sì o no? Il Verona lo deve recuperare

Il giocatore olandese non è riuscito, finora, a rendere secondo le attese. Le scelte da fare per l'Hellas
Finora non è riuscito a esprimersi come nelle attese.

Abdou Harroui resta una domanda aperta per il Verona. Un anno fa, il giocatore olandese si è fermato a causa della rottura del crociato anteriore del ginocchio destro riportata nella gara con il Parma.

Dopo l'intervento, chiusa la stagione senza poter più scendere in campo, Harroui ha ripreso in estate.

Finora, però, il suo impatto è stato ridotto. Nelle due partite disputate da titolare, con la Lazio e il Lecce, il rendimento di Harroui non è stato convincente.

Ora, c'è da capire come riaverlo al livello che sa garantire.

A gennaio scatta il mercato invernale, è difficile pensare che Harroui lasci l'Hellas per trovare spazio e condizione in un'altra squadra, ma ogni ipotesi è sul tavolo, ferma restando la grande fiducia che in lui hanno Paolo Zanetti e il club.

