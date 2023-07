Heidenheim-Verona, i biglietti

Tagliandi in vendita il giorno della partita con la squadra tedesca alla Voith-Arena

Heidenheim 1846 ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi riservati al Settore Ospiti per assistere all'amichevole in programma sabato 5 agosto , alle ore 15.30 , alla 'Voith-Arena' di Heidenheim.

Sarà possibile acquistare i biglietti per il settore E1 (posti in piedi) e per il settore E2 (posti seduti) solamente nel giorno gara - sabato 5 agosto - alla biglietteria della 'Voith-Arena' di Heidenheim.