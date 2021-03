Hellas, il valore dell’ottavo posto

Il piazzamento porta a ricavare 8.3 milioni di euro e consente di saltare i primi turni di Coppa Italia

Sabato il Verona gioca in trasferta con il Sassuolo. I gialloblù ottavi, i neroverdi noni (con una partita da recuperare, quella rinviata con il Torino).

Gara che pesa anche per la posizione in classifica, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Chi arriva ottavo a fine campionato, riferisce "L'Arena", percepisce una quota superiore nella ripartizione dei diritti televisivi: 8.3 milioni di euro, rispetto ai 7.4 se ci si piazza noni, e via via a scalare.

L'Hellas cerca con il Sassuolo punti in più per mettere al sicuro l'obiettivo della salvezza e poi per allungare e avvicinare un traguardo che pesa sul piano economico e che, inoltre, consentirebbe di saltare i primi turni di Coppa Italia.