Hellas, parla Zanzi: “Avanti con fiducia. Il mercato? Vogliamo rafforzarci”

Il presidente esecutivo al "Corriere di Verona": "Zanetti non è mai stato in discussione. Siamo uniti e non molliamo"

Redazione Hellas1903 18 dicembre 2025 (modifica il 18 dicembre 2025 | 07:56)

Italo Zanzi, presidente esecutivo dell'Hellas, ha rilasciato una lunga intervista al "Corriere di Verona" oggi in edicola.

Ha detto: "La squadra ha sempre giocato bene e quindi la fiducia è rimasta solida e intatta. Dal nostro lato abbiamo mantenuto la convinzione di essere sulla strada corretta. La stagione era e resta molto lunga. A dire la verità, non avvertivamo di essere in crisi, non ci siamo sentiti in alcun modo così. In questo club ci sono persone che hanno la capacità di affrontare i momenti difficili, i periodi complicati di una stagione. E che, di conseguenza, sanno come gestirli. Abbiamo unità tra di noi. Certo, c’era il peso della vittoria che non arrivava, però la squadra non si è abbattuta. Noi, il Verona, siamo fatti così: non molliamo".

Poi: "Zanetti? Non è mai stato in discussione, e con merito. Per il livello di gioco espresso sul campo, per quello atletico, fisico del gruppo. L’atteggiamento era giusto. Dopo, è evidente che ci si trova a sfidare un “inferno” interiore ma non siamo mai andati nel panico, siamo sempre presenti”.

Sul mercato: "In ogni sessione, il Verona vuole migliorarsi. Se non avessimo dei giocatori richiesti da altri club avremmo un problema. Perché, se ci sono calciatori che suscitano interesse, vuole dire che sono bravi. Ma ribadisco: l’intenzione è sempre rafforzare la squadra. Faremo il possibile per riuscirci”.