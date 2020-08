Hellas Verona Women, oggi in amichevole con l’Inter

A poco più di una settimana dall’inizio della Serie A TIMvision 2020/21, le gialloblù di mister Matteo Pachera torneranno in campo per un’amichevole contro l’Inter. Quest’ultimo appuntamento – in vista della sfida del 22 agosto alle ore 17.45 contro la Juventus, 1a giornata del campionato – sarà domani, oggi alle ore 18.00, al Sinergy Stadium di Verona.

La gara si svolgerà a porte evidentemente chiuse e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza del vigente protocollo.

fonte: hellasveronawomen.it