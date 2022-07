Hoffenheim-Verona 3-2, doppietta di Lasagna, poi la rimonta dei tedeschi

Finisce 3-2 per l'Hoffenheim l'amichevole alla PreZero Arena.

Buoni interventi di Berardi, che sostituisce Montipò, evitano un passivo peggiore per un Hellas che nel finale ha qualche buono spunto per tentare il pareggio. Troppo poco, però, per evitare la sconfitta. Nel finale debutta anche il neo arrivato Cortinovis.