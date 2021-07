Hongla a Verona, oggi visite e firma

Il centrocampista si legherà all'Hellas per i prossimi cinque anni

In queste ore Martin Hongla si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al Verona.

Il giocatore camerunense è in città. Si recherà al centro Don Calabria per effettuare i controlli medici previsti e dopo raggiungerà la sede dell'Hellas, in via Olanda, per siglare l'accordo con il club gialloblù.