I crampi di Bella-Kotchap che poi chiede di continuare, ma entra Nunez

Un'altra gara strepitosa, quella di Armel Bella-Kotchap contro la Lazio. Molti gli interventi decisivi del tedesco del Verona (in prestito dal Southampton) anche nella gara al Bentegodi, che i gialloblù hanno perso per un'autogol di Nelsson al 79' ma che senza il centrale, leader assoluto della difesa , poteva finire ben peggio. Interventi in scivolata, diagonali, letture delle azioni avversarie, di testa, di piede: il possente difensore è ovunque, a metterci spesso una pezza in situazioni complicate.

Al 75' il 37 gialloblù, anticipando di petto gli attaccanti della Lazio, esce palla al piede e si fa sessanta metri, per poi calciare (male) dal limite con palla alta. Subito i crampi e il segnale alla panchina di essere sostituito. Pochi istanti dopo Zanetti e i suoi decidono per il cambio. Il tedesco, però, non si arrende, e uscendo dal campo prova la gamba, dice di aspettare, si sbraccia, vuole continuare, dice che ce la fa. Il quarto uomo ha già i tabelloni pronti, al suo posto va Nunez e Bella-Kotchap allarga le braccia, dispiaciuto.