Un'altra gara strepitosa, quella di Armel Bella-Kotchap contro la Lazio. Molti gli interventi decisivi del tedesco del Verona (in prestito dal Southampton) anche nella gara al Bentegodi, che i gialloblù hanno perso per un'autogol di Nelsson al 79' ma che senza il centrale, leader assoluto della difesa, poteva finire ben peggio. Interventi in scivolata, diagonali, letture delle azioni avversarie, di testa, di piede: il possente difensore è ovunque, a metterci spesso una pezza in situazioni complicate.
IN VERONA-LAZIO
I crampi di Bella-Kotchap che poi chiede di continuare, ma entra Nunez
Al 75' il 37 gialloblù, anticipando di petto gli attaccanti della Lazio, esce palla al piede e si fa sessanta metri, per poi calciare (male) dal limite con palla alta. Subito i crampi e il segnale alla panchina di essere sostituito. Pochi istanti dopo Zanetti e i suoi decidono per il cambio. Il tedesco, però, non si arrende, e uscendo dal campo prova la gamba, dice di aspettare, si sbraccia, vuole continuare, dice che ce la fa. Il quarto uomo ha già i tabelloni pronti, al suo posto va Nunez e Bella-Kotchap allarga le braccia, dispiaciuto.
Tre minuti dopo il gol vittoria della Lazio: Cancellieri imbuca per Lazzari che dal fondo mezzo tira e mezzo crossa. C'é Nelsson in scivolata, i tacchetti della scarpa destra deviano la palla che va in rete con una palombella mortale. Con Bella-Kotchap sarebbe accaduto? Non si può sapere. Certo, in tempi di vacche magre, il migliore in campo, il tuo baluardo difensivo devi esser proprio sicuro che sia ko per toglierlo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA