Iachini: “Ripresa allenamenti, si rispettino le squadre del Nord”

“Dovesse arrivare un’apertura da parte della regione Toscana ci faremmo trovare pronti, ma penso che al momento si debba rispettare anche quelli che non possono farlo: come le società del nord che hanno avuto tanti problemi per il virus. Per me dobbiamo ripartire tutti insieme contemporaneamente”.

Queste le dichiarazioni di Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, intervistato da Radio Rai 1.

In Toscana è possibile che la preparazione delle squadre venga consentita già dal 4 maggio, come in altre regioni (Emilia-Romagna, mentre nel Lazio l’ipotesi è allo studio e pare essere vicino il via libera, già arrivato in Campania per il Napoli”.

Osserva Iachini: “Sarebbe antipatico che in alcune Regioni certe squadre possano allenarsi ed in altre no”.