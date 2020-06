Il calcio riparte, Marotta: “Abbiamo dovuto farlo”

“Più che abbiamo voluto riprendere, è giusto dire che abbiamo dovuto riprendere”.

Queste le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”.

Ha aggiunto il dirigente nerazzurro: “Il silenzio era dovuto al rispetto di un dramma in continua evoluzione. Poi ragioniamo da azienda. Anche se comprimere tante partite in due mesi è rischioso. E lo spettacolo diventa incerto. Un’alternativa? Un’idea poteva essere quella di unificare l’anno solare e pensare a un format diverso per il prossimo campionato”.