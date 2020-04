Il calcio studia la ripresa: a fine maggio la ripartenza dei campionati

Domani è fissato un appuntamento tra il ministro con delega allo sport, Vincenzo Spadafora, e Gabriele Gravina, presidente della Figc.

Al centro dell’incontro le valutazioni sulla situazione legata al calcio in vista di una possibile ripresa degli allenamenti e, successivamente, dei campionati.

La preparazione sarà bloccata per decreto fino al 13 aprile, ma potrebbe esserci una proroga. Se, invece, il Governo dovesse concedere la riapertura, nel rispetto di tutte le norme sanitarie i giocatori tornerebbero in campo.

Diveso il caso per la disputa delle partite. Le istituzioni del calcio puntano a fine maggio come periodo per ricominciare. Tutto, però, dipende dagli esiti dell’epidemia di coronavirus.