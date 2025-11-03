Il Genoa con la panchina vacante vince col Sassuolo (1-2) e scavalca il Verona

Dopo il terremoto in casa rossoblù con le dimissioni di Vieira e la squadra momentaneamente affidata a Criscito e Murgita (De Rossi il probabile nuovo allenatore) arriva una vittoria pesante per il rilancio in campionato per il gruppo del Grifone. In vantaggio con Malinovskyi, dopo il pareggio di Berardi è arrivata la rete di Ostigard al 93', che regala ai rossoblù il primo successo di stagione e l'abbandono dell'ultima posizione di classifica.