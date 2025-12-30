Il Genoa perde con la Roma, il Verona resta a -2 dalla salvezza

Nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie A, il Genoa ha perso per 3-1 all'Olimpico con la Roma.
Rossoblù sconfitti per 3-1 all'Olimpico, l'Hellas insegue con una partita da recuperare
I rossoblù rimangono, quindi, a 14 punti. Subito dietro, a 12, il Verona, terzultimo, a -2 dalla salvezza.
L'Hellas ha giocato una partita in meno rispetto al Genoa, avendo da recuperare l'incontro rinviato con il Bologna, che sarà disputato il 15 gennaio al Bentegodi.
