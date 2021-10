Il Milan perde pezzi, la probabile contro il Verona

Kalulu al posto di Calabria, confermato Rebic in attacco

Problemi in casa Milan. La sosta Nazionali ha portato più guai che gioie per i rossoneri, che dovranno fare a meno, tra gli altri di Maignan e di Theo Hernandez. Ecco la situazione dettagliata dei rossoneri alla vigilia della settima giornata di campionato.

Oltre ai già indisponibili Florenzi, Bakayoko e Krunic, si è aggiunto durante la sosta Messias per una lesione del retto femorale, e Calabria per un risentimento muscolare.

Come se non bastasse, il prolungarsi del tempo di recupero di Ibrahimovic sta complicando e non poco le scelte di Pioli per l'incontro col Verona di sabato sera. Maignan starà ai box almeno due mesi per un intervento in artroscopia, Theo Hernandez, invece, è risultato positivo al Covid.