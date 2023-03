Il ritorno di Verdi, è lui il migliore col Monza

L'attaccante gialloblù si è aggiudicato per la seconda volta in stagione il premio di migliore in campo secondo i tifosi, dopo il successo ottenuto nella gara contro il Milan. Verdi, in occasione della sfida contro il Monza, ha realizzato anche il suo secondo gol con la maglia del Verona, sbloccando il match e portando momentaneamente avanti i gialloblù per 1-0. Inoltre, contro i biancorossi, il fantasista numero 7 ha completato il 100% dei dribbling tentati, ovvero cinque, ingaggiando 13 duelli ed uscendo vincitore in otto di questi.