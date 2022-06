Il Siviglia tenta l’affondo per Simeone

Tra i molti club interessati a Giovanni Simeone, come riportato da tempo, c'è il Siviglia. La società spagnola si è rifatta viva per il Cholito, da poco riscattato dal Verona, per tentare di accelerare sull'acquisto dell'attaccante argentino. In Italia la concorrenza del Napoli, al momento, è la più agguerrita, ma altri potrebbero in questi giorni cercare l'affondo.