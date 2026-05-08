La proprietà USA del Venezia svolta.

Dopo la promozione in Serie A del club, sono stati annunciati massicci investimenti, con la cifra di 117 milioni di dollari, pari a 100 milioni di euro, ottenuti con uno veicolo finanziario realizzato dai manager Tim Leiweke e Francesca Bodie.

Proprio Bodie è diventata la nuova presidente del Venezia, spiegando: "Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone e crediamo nello spirito di questa storica società. Ci impegneremo a onorare la grande storia e l’identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano. I tifosi del Venezia meritano soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo e per questo la nostra missione sarà quella di garantire che il Club raggiunga e consolidi una posizione stabile in Serie A".